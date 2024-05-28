DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde, maden şirketinin 2 çalışanını sopayla darbettiği suçlamasıyla hakkında dava açılan 75 yaşındaki kadın, 4 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Tavas Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hatice K, avukatları ile yakınları katıldı.

Mahkemede söz verilen sanık, hiç kimseyi yaralamadığını savunarak, "Karşı taraf tarlamı kazmaya çalıştı. Aramızda sadece sözlü bir tartışma geçti. Kimseyi darbetmedim, beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı Hasan Ozan Orpak ise 75 yaşındaki kadının 2 kişiyi darbetmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme tarafından, Hatice K. hakkında Eyüp B. ile Özcan T'ye yönelik basit yaralama suçunda 120 gün karşılığı adli para cezası verildi.

Bu cezalar daha sonra sanığın eylemini silahla gerçekleştirdiği gerekçesiyle 1/2 oranında artırılarak 180 gün karşılığı adli para cezası olarak değiştirildi. Ardından bu cezalarda indirim uygulanarak 112 tam gün karşılığı para cezasına çevrildi. Ayrıca, sanık hakkında doğrudan verilen 112 gün karşılığı adli para cezası, ilgili yasa gereği 1 günün karşılığı 20 liradan hesaplanmak suretiyle her iki müşteki için toplam 4 bin 480 para cezası olarak cezalandırılmasına hükmedildi.

- Davanın geçmişi

Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde 20 Temmuz 2022'de, acele kamulaştırma kararı alınan tarlada çalışma yapan bir maden şirketi çalışanı Eyüp B. ile Özcan T, Hatice K'nin kendilerini sopayla darbettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

İddianameyi hazırlayan savcı, şüphelinin silahla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.