Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki Adalet Mahallesi sakinleri, Orhan Gazi Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta sıkça yaşanan kazalar nedeniyle yetkililerden acil önlem talep ediyor.

Kontrolsüz kavşakta korkutan kaza

Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi’nde, Orhan Gazi Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi'nin kesişim noktasında, geçiş üstünlüğü anlaşmazlığı sonucu iki otomobil çarpıştı. Neyse ki kazada ölüm ya da ciddi bir yaralanma yaşanmazken, her iki araçta da büyük maddi hasar meydana geldi. Kazanın hemen ardından dışarı çıkan mahalle sakinleri, kazazedelere yardım etmek için seferber oldu. Şok geçiren sürücüler ve yolcular, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Mahalleliden acil çağrı

Adalet Mahallesi sakinleri, kontrolsüz kavşakta sıkça kazaların meydana geldiğine dikkat çekerek, yetkililerden bu tehlikeli noktada ışıklı ikaz sistemi gibi güvenlik önlemlerinin ivedilikle hayata geçirilmesini istiyor.