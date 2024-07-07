Denizli'nin Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi Muhtarı İbrahim Çoban, ormanlık alanlarda son zamanlarda artan yangınlar karşısında harekete geçerek gece devriyeleri düzenliyor. Muhtar Çoban, kendi aracıyla mahallesindeki orman sahalarını dolaşarak hem yangın riskine karşı önlem alıyor hem de vatandaşları bilgilendiriyor.

Muhtar İbrahim Çoban, gündüzleri muhtarlık işleriyle uğraşırken, geceleri ormanlık alanlarda devriye atarak yangın riskine karşı önlem alıyor. Kendi aracını kullanarak mahalle sakinlerini ve piknikçileri uyarıyor.

Muhtar Çoban, olası bir yangın durumunda hızlı müdahale için mahalle sakinlerinden yangına müdahale timi oluşturdu. Bu tim, su tankerleriyle birlikte yangına müdahale etmeye hazır bekliyor.

Çoban, piknik yapmak için gelen vatandaşlara ormanlık alanların girişlerinin yasak olduğunu, mangal yakmamaları ve çöp atmamaları gerektiğini anlatıyor. Sigara izmaritlerinin iyi söndürülmesi konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Mahalle sakinlerinden Yaşar Güney, Muhtar Çoban'ın bu davranışını destekleyerek gerçek vatanseverlik örneği olarak nitelendiriyor. Mahallede yangın riskini azaltmak için bir bağlantı yoluna kapı yapılması konusunda da çalışma yaptıklarını belirtiyor.