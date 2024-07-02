Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi, Denizli'de 4 kaymakamın ve 2 vali yardımcısının görev yerlerini değiştirirken, şehre yeni bir vali yardımcısı atandı.

Atanan Kaymakamlar ve Yeni Görev Yerleri

İsmail Demir: Bitlis-Adilcevaz Kaymakamı → Tavas Kaymakamlığı

Vahit Yılmaz: Diyarbakır-Çermik Kaymakamı → Honaz Kaymakamlığı

Hüseyin Kamil Sözen: Denizli-Çameli Kaymakamı → Ardahan-Posof Kaymakamlığı

Metehan Toy: Denizli-Bozkurt Kaymakamı → Kırıkkale-Çelebi Kaymakamlığı

Yeni Vali Yardımcıları

Rıza Dalan: Denizli Vali Yardımcılığından Samsun Vali Yardımcılığına

Kenan Eskin: Malatya Vali Yardımcılığından Denizli Vali Yardımcılığına

Mehmet Okur: Denizli Vali Yardımcılığından Bursa-Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi, Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan 302 mülki idare hizmetleri sınıfı görevlisinin görev yerlerinde değişiklik yapılmasını içeriyor. Denizli özelinde ise 4 kaymakamın ve 2 vali yardımcısının yeni atama kararları dikkat çekti. Bu kapsamda, Denizli'ye yeni atanan vali yardımcısının yanı sıra kaymakamların yeni görev yerleri de belirlendi.