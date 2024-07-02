Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi, Denizli'de 4 kaymakamın ve 2 vali yardımcısının görev yerlerini değiştirirken, şehre yeni bir vali yardımcısı atandı.
Atanan Kaymakamlar ve Yeni Görev Yerleri
İsmail Demir: Bitlis-Adilcevaz Kaymakamı → Tavas Kaymakamlığı
Vahit Yılmaz: Diyarbakır-Çermik Kaymakamı → Honaz Kaymakamlığı
Hüseyin Kamil Sözen: Denizli-Çameli Kaymakamı → Ardahan-Posof Kaymakamlığı
Metehan Toy: Denizli-Bozkurt Kaymakamı → Kırıkkale-Çelebi Kaymakamlığı
Yeni Vali Yardımcıları
- Rıza Dalan: Denizli Vali Yardımcılığından Samsun Vali Yardımcılığına
- Kenan Eskin: Malatya Vali Yardımcılığından Denizli Vali Yardımcılığına
- Mehmet Okur: Denizli Vali Yardımcılığından Bursa-Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi, Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan 302 mülki idare hizmetleri sınıfı görevlisinin görev yerlerinde değişiklik yapılmasını içeriyor. Denizli özelinde ise 4 kaymakamın ve 2 vali yardımcısının yeni atama kararları dikkat çekti. Bu kapsamda, Denizli'ye yeni atanan vali yardımcısının yanı sıra kaymakamların yeni görev yerleri de belirlendi.