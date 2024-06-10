Yangın, Sırıklı Mahallesi'nde bulunan bir evin çatı katından alevlerin yükselmesiyle başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Ev sahipleri ise alevlerin evlerini sarmasıyla korku dolu anlar yaşadı. Yangının etkisiyle bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni, yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.