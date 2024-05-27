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Güney ilçesine bağlı Üç Eylül Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta, evlerinin bahçesinde oturan Yaşar ve eşi Cennet A. tüfekle açılan ateş sonucu yaralanmış, Cennet A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi ise hastaneye kaldırılmıştı.

Denizli'de bir kadının öldüğü, eşinin yaralandığı saldırıyla ilgili oğul gözaltına alındı

Denizli'de bir kadının öldüğü, eşinin yaralandığı saldırıyla ilgili oğul gözaltına alındı

Yakınları tarafından teslim alınan cenaze Çarşı Camisine getirildi. Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Üç Eylül Mahallesi'nde oğlu H.A'nın (23) tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybeden Cennet A'nın (55) Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Güney ilçesinde oğlu tarafından tüfek le öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

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