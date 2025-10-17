Denizli Merkezefendi’de 19 Mayıs İlkokulu Müdürü Feyzi Özmen, aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren K.K. (17), olayı kaydeden arkadaşı A.Ç. (18) ve kaçmasına yardım eden U.A. (17) gözaltına alındı.
Denizli’de okul müdürüne silahlı saldırı
Denizli Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi 2001’inci Sokak’ta dün sabah saat 08.00 sularında 19 Mayıs İlkokulu Müdürü Feyzi Özmen (48), aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Müdür Özmen, çocuklarını okula götürmek üzere evinden çıktıktan sonra otomobiline bindiği sırada, okul kantin işletmecisinin oğlu K.K. (17) müdürün yanına yaklaşarak peş peşe 3 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı.
Yaralı müdür hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Feyzi Özmen, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özmen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayı kaydeden ve yardım edenler yakalandı
K.K.’nin bir arkadaşı A.Ç. (18), saldırı anını cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde müdür Özmen’in silahlı saldırıya uğradığı ve çocuklarının çığlık attığı anlar yer aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan operasyonla:
-
K.K. (17) – Saldırgan
-
A.Ç. (18) – Olayı kaydeden
-
U.A. (17) – Kaçmasına yardım eden
şüpheliler gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.