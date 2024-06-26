Denizli'nin Buldan ilçesi Helvacılar Mahallesi Tekke bölgesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale Süreci

Bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşlar yangına müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor. Ancak bölgede ara ara şiddetlenen rüzgar, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşlar yangına müdahale ediyor.

Rüzgarın Etkisi

Bölgedeki rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştıran en büyük etkenlerden biri. Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere karşı yoğun bir mücadele veriyor.