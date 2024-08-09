Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen feci kazada, mola verdikten sonra yola çıkan bir yolcu otobüsü karşı şeride geçmeye çalışırken otomobille çarpıştı. Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bildirildi.

Olay, gece saatlerinde Tutluca Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. İzmir’den yolcularını alarak Kayseri’ye doğru yola çıkan 38 YP 027 plakalı otobüs, Denizli - Afyon karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde mola verdikten sonra, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak ters şeride girdi.

1 kişi hayatını kaybetti

Karşı yönden gelen 65 yaşındaki Münür Acar’ın kullandığı 20 GC 237 plakalı otomobille çarpışan otobüs, çarpışma sonrası büyük hasar aldı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Münür Acar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Acar’ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Cenazenin bugün Bozkurt ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.