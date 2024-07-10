Bunlar da ilginizi çekebilir

Sabun paketleme işi vaat eden dolandırıcılar paket oldular

Sabun paketleme işi vaat eden dolandırıcılar paket oldular

Güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla adreslerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından “Otodan Hırsızlık” suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi.

07 Temmuz 2024 günü, Denizli ’nin Sarayköy ilçesi nde park halindeki bir otomobil den hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, olayın yaşandığı park alanındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızlık olayını gerçekleştiren iki şüpheli nin eşkalini belirledi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.