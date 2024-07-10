07 Temmuz 2024 günü, Denizli’nin Sarayköy ilçesinde park halindeki bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, olayın yaşandığı park alanındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızlık olayını gerçekleştiren iki şüphelinin eşkalini belirledi.
Cezaevine gönderildi
Güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla adreslerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından “Otodan Hırsızlık” suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi.
Editör: Simge Akbulut