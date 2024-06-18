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Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.A. ile yanında bulunan M.K, A.K. ve C.A. ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, H.A idaresindeki 15 AJ 616 plakalı otomobil, Aliveren Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Ersin Eraslan yönetimindeki 20 AGS 267 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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