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Kaza anı, yoldan geçen başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.

Denizli'de bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü

Denizli'de bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilin kaza yaptığı anlar, araç kamerasınca kaydedildi.

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