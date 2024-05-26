DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.A. idaresindeki 20 AIR 209 plakalı motosiklet, Gerzele Caddesi'nde karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 20 ALE 881 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosikletin sürücüsü F.A. ile motosiklette bulunan Can Gözlükaya (21) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gözlükaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: aa