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Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gözlükaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza da motosikletin sürücüsü F.A. ile motosiklette bulunan Can Gözlükaya (21) yaralandı.

Kadınların ekonomik gücü için toplandılar

Kadınların ekonomik gücü için toplandılar

Alınan bilgiye göre, F.A. idaresindeki 20 AIR 209 plakalı motosiklet, Gerzele Caddesi'nde karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 20 ALE 881 plakalı otomobille çarpıştı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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