Denizli'de parkta arkadaş grubunun arasında çıkan tartışmanın cinayetle sonuçlanması üzerine, zanlı ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi. Zanlının adliye girişinde söylediği sözler dikkat çekti.

Cinayet Pamukkale’de meydana geldi

Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Osman Petem (33), Hasan Hüseyin K. (28), Hasan G. (36) ve Rahmi G. (31) parkta oturdukları sırada aralarında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Hüseyin K., yanında bulunan tabancayla Osman Petem'e ateş etti. Kurşunların hedefi olan Petem, olay yerinde yere yığılırken, zanlı ve arkadaşları olay yerinden kaçtı.

Olay yerine müdahale

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Petem'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Osman Petem hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede zanlı ve beraberindekileri yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının sözleri

Osman Petem'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Petem, Çakmak Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazıyla defnedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye girişte Hasan Hüseyin K.'nın, ailesine "Ben suçsuzum, dik durun. Babama sahip çıkın" demesi dikkat çekti.