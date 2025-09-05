Denizli’nin Pamukkale ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kavganın nedeni bilinmiyor
Olay, İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Parkı’nda Eren T. ile Mustafa T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi. Taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri, yaralanan Eren T.’yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Bacağından yaralanıp bölgeden uzaklaşan Mustafa T. ise polis ekiplerince yakalanarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor
Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini alarak kavganın şüphelilerini yakaladı. Soruşturma devam ediyor.