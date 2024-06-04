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Dorseyi tırdan ayıran sürücü D.U ve etraftaki vatandaşlar, yangın a ilk müdahaleyi yaparken bir yandan ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yüksek sıcaklığın etkisiyle eriyen asfalt, patlayan lastik nedeniyle tutuşmasına neden oldu. Ziftin yanmasıyla alevler yükseldi, tırın lastikleri ve dorsesini kapladı.

Buldan ilçesi Buldan-Salihli karayolu üzerinde meydana gelen olayda D.U., idaresindeki 06 GC 4738 plakalı tır ile seyir halindeyken dorsesinin lastiği patladı.

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