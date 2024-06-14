Denizli-Muğla il sınırındaki orman yangının ardından Denizli'nin Çal ve Babadağ ilçelerinde de orman yangınları meydana geldi. Muğla sınırında başlayıp Kale ilçesine sıçrayan yangının ardından, yıldırım düşmesi sonucu Babadağ ve Çal ilçelerinde iki ayrı orman yangını daha başladı. Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, alevlerin hızla yayılmasına neden oldu.

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çal'ın Dağmarmara Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bir noktada çıkan yangını kontrol altına almak için ekipler ve vatandaşlar yoğun bir şekilde çalışıyor. Kale ilçesindeki yangının Demirciler ve Köprübaşı mahallelerindeki yerleşim alanlarına yaklaştığı bildirildi. Babadağ'ın Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. Yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.