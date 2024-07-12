DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam üzeri aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ağaçlar yola devrildi ve hasarlı kazalar meydana geldi.
Özellikle Kınıklı, Bağbaşı, Asmalıevler, Kayıhan ve Kıbırşehitleri mahallelerinde belediye ekipleri su birikintilerini tahliye etmeye çalıştı.
Caddede bazı iş yerlerinin önündeki ürünler sağanaktan zarar gördü.
YSE alt geçidindeki su birikintisi nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi.
Trafik ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.