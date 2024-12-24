Denizli'de 25 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Hava durumu, günün ilerleyen saatlerinde çok bulutlu bir hale dönüşecek. İşte detaylar:

Gece Saatlerinde: 24:00 - 03:00 arasında sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklık 10°C, nem oranı ise %89 civarında olacak. Rüzgar saatte 4 km hızla esecek.

Sabah Saatlerinde: 03:00 - 06:00 arasında sağanak yağış devam edecek, sıcaklık 9°C, nem oranı ise %93'e ulaşacak. Rüzgar hızının 5 km/sa olması bekleniyor.

Öğle Saatlerinde: 06:00 - 09:00 arası sağanak yağışlar sürecek, sıcaklık 8°C civarlarında olacak. Nem oranı %90 civarında kalacak ve rüzgar 6 km/sa hızla esecek.

Öğle Sonrası: 09:00 - 12:00 arasında sağanak yağışın etkisi azalacak, sıcaklık 12°C'ye yükselecek. Nem oranı %66'ya düşecek ve rüzgar hızı 4 km/sa olacak.

Öğleden Sonra: 12:00 - 15:00 arası sıcaklık 15°C'ye çıkacak. Sağanak yağış yerini çok bulutlu havaya bırakacak. Nem oranı %51 olacak ve rüzgar saatte 9 km hızla esecek.

Akşam Saatleri: 15:00 - 18:00 arasında çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 12°C civarında olacak ve nem oranı %80'e yükselecek.