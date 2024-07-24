Denizli’de sahte para operasyonu kapsamında iki şüpheli, güvenlik kameralarına yakalanarak tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte 100 TL’lik banknotlarla alışveriş yapan kişilerin peşine düştü. Yapılan titiz çalışmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, 31 adet sahte 100 TL ile alışveriş yaptıkları tespit edilen iki şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Adli işlem başlatıldı

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanan şüpheliler, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 30 bin 900 Türk lirası olan 309 adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirildi. Şüpheliler hakkında “Parada Sahtecilik” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.