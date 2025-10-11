Denizli’de polis ekipleri tarafından durdurulan bir kişi, üzerinde sahte 35 bin 100 Amerikan doları ile yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Sahte 35 bin dolarla yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında sahte 35 bin 100 Amerikan doları ele geçirildi. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri başlatıldı.

Polis ekipleri, rutin kontroller sırasında şüpheli hareketler sergileyen kişiyi fark ederek durdurdu. Yapılan üst aramasında sahte olduğu belirlenen 35 bin 100 dolarla karşılaşan ekipler, gerekli adli işlemleri başlattı. Şüphelinin sorgusu devam ediyor.