Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Kadir A., evinde hazırladığı karışımlarla kanser ve diğer hastalıkları tedavi ettiği iddiasıyla haksız kazanç sağlarken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelinin evinde sahte ilaçlar ve yeşil reçete ile satılan haplar ele geçirildi.

Yeşil reçeteli ilaçlar ele geçirildi

Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte koordineli olarak Kadir A.'yı takibe aldı. Bir süre devam eden takibin ardından düzenlenen operasyonla Kadir A. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, çeşitli hastalıkları tedavi ettiği iddiasıyla hazırlanan karışımlar, bitkisel otlar ve uyuşturucu madde içeriğine sahip yeşil reçeteli ilaçlar ele geçirildi.

Adli işlem başlatıldı

JASAT ekipleri tarafından gözaltına alınan Kadir A. hakkında, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaçlar yapma veya satma suçundan işlem başlatıldı. Kadir A.'nın hazırladığı sahte ilaçların, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ve insanların hayatını riske attığı belirtildi.