Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’ın katılımıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu yaptı. Kasapoğlu, sanayicinin zor bir dönemden geçtiğini ve ekonomide üretime dayalı politikalar beklediklerini vurguladı.

Sanayiciler sorunlarını Bakan Yardımcısı İnan’a iletti

Toplantıda sanayiciler, yaşadıkları sorunları Bakan Yardımcısı İnan’a iletti ve çözüm önerileri konuşuldu. Bakan Yardımcısı İnan, sorunların takipçisi olacağını belirterek destek sözü verdi.

Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, bir dizi ziyaret ve program için geldiği Denizli'de, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ile birlikte Çardak OSB, Denizli OSB, Denizli Model Fabrika ve Denizli Makine İhtisas OSB’yi gezerek incelemelerde bulundu.

Denizli sanayicisi kendini ihmal edilmiş hissediyor

Başkan Kasapoğlu, toplantının açılış konuşmasında, Denizli sanayisinin potansiyelini yerinde incelediklerini belirterek, sanayicilerin kendini yıllardır ihmal edilmiş hissettiğini ifade etti. Kasapoğlu, “Denizli sanayicisi olarak geçmişten alacaklı olduğumuzu düşünüyoruz ve bundan sonra daha fazla destek talep ediyoruz,” dedi.

Sanayici düşük kur ve enflasyon arasında sıkışmış durumda

Sanayicinin mali sorunlarına değinen Kasapoğlu, düşük kur ve yüksek enflasyon arasına sıkışmış durumda olduklarını belirtti. "Sanayicimiz üretmekte zorlanıyor. Bu faiz oranlarıyla ve düşük kur seviyesiyle ihraç etmekte zorlanıyoruz," diye konuştu.

Sanayi Bakanlığı'ndan önderlik talebi

Kasapoğlu, Sanayi Bakanlığı'ndan sanayicilere önderlik etmesini ve haklarını savunmasını talep ederek, “Bir ülkenin refahı ancak üretimle mümkündür. Biz sanayicilere destek verilmesini bekliyoruz,” dedi.

Konkordato talepleri artıyor

Kasapoğlu, konkordato talep eden firma sayısındaki artışa dikkat çekerek, konkordato kurallarının suistimal edildiğini ve sağlam firmaların da bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirtti.

“Ülkemizin sanayicileriyle hep gurur duymuşumdur”

Bakan Yardımcısı İnan ise, Denizli'nin önemli bir üretim şehri olduğunu ve sanayicilerin ülkenin gerçek kahramanları olduğunu vurguladı. İnan, “Denizli’nin iş yapış şeklini ve işine verdiği değeri çok iyi biliyorum,” dedi.

Sanayiciler sorunlarını ve taleplerini iletti

Toplantıda sanayiciler, istihdam, teşvikler, mesleki eğitim, işgücü ve OSB'lerin işleyişine dair sorunlarını dile getirdi. Bakan Yardımcısı İnan, belirtilen sorunların takipçisi olacağını belirterek, destek sözü verdi.

Teşekkür belgeleri ve anı hediyeleri

Toplantının sonunda, Bakan Yardımcısı İnan, Selim Kasapoğlu’na özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesi takdim etti. Kasapoğlu ise, Bakan Yardımcısı İnan’a cam işleme sanatıyla şekillendirilen Çeşm-i Bülbül ve "Sanayinin Kadim Şehri Denizli" kitabını hediye etti. Ayrıca, Bakan Yardımcısı İnan, Denizli Sanayi Odası Şeref Defteri'ni imzaladı.