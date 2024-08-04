Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir ambalaj fabrikasında, şarjda bırakılan telefonun aşırı ısınması sonucu meydana gelen patlama, büyük bir yangına yol açtı. Olay sonucunda fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlar yetklilileri aradı

Merkezefendi Mahallesi Zafer Caddesi'nde bulunan ambalaj fabrikasında, bir telefonun şarjda bırakılması ve aşırı ısınması sonucu patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından çıkan alevler hızla yayılarak tüm fabrikayı sardı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Yangın haberinin ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı, ancak fabrikanın büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.