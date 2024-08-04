Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir ambalaj fabrikasında şarjda bırakılan bir telefonun aşırı ısınması sonucu patlaması, büyük bir yangına yol açtı. Olayda can kaybı yaşanmazken, fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi.

Denizli’nin Merkezefendi Mahallesi Zafer Caddesi’nde bulunan bir ambalaj fabrikasında 4 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen olayda, şarjda bırakılan bir telefon aşırı ısınarak patladı. Patlama sonucunda telefonun etrafında çıkan alevler kısa sürede fabrikayı sardı ve büyük bir yangına neden oldu.

Patlamayı fark eden çevre sakinleri, hemen yetkililere haber verdi. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak, fabrikadaki yangının etkisiyle yapı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken, olay yerindeki dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Olay, şarjda bırakılan telefonların aşırı ısınarak patlama riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, telefonların şarjda bırakılmasının bu tür riskleri artırabileceğine dikkat çekiyor ve bu tür durumlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının önemine vurgu yapıyor. Şarjda bırakılan telefonların aşırı ısınmasını önlemek için üreticilerin önerilerine uyulması ve cihazların düzenli olarak kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.