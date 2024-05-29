Emre P.'nin saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Emre P.'nin annesiyle birlikte binadan çıktığı, önce araçlara zarar verdiği ve daha sonra yoldan geçen kadınlara doğru yöneldiği anlar yer aldı.

Çevreye de zarar vererek olay yerinden uzaklaştı

Annesinin engelleme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine Emre P.'nin iki kadına hem satırla hem de tekme ve tokatlarla saldırdığı anlar da görüntülerde yer aldı. Daha sonra sokağa başına giden Emre P.'nin burada çevreye küfürler savurarak bir başka araca daha zarar verdikten sonra kaçması da kayıtlara yansıdı.

Polis ekipleri çalışma başlattı

Olayın ardından şikayet üzerine polis ekipleri Emre P.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Emre P.'nin hem araçlara zarar verdiği hem de yoldan geçen iki kadını darp ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.