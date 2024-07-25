Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Yahşiler Mahallesi'nde, bugün öğleden sonra saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Denizli'den Tavas istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç, takla atarak yolun sağındaki şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Tavas ve Karahisar itfaiye ekipleri tarafından araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Detaylı inceleme devam ediyor.