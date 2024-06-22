DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sıcaktan etkilenen karga, hayvanseverin verdiği suyla serinledi.



Kuşpınar Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bitkin haldeki kargayı gören İlknur Şahin, kuşu işlettiği petshopun önündeki gölgelik alana getirdi.

Şahin, burada kargaya su bardağından su içirdi. Karga, üzerine dökülen suyla da serinledi. Bu arada karganın su içmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kendine gelen kargo veteriner hekim muayenesinden sonra doğal yaşamına bırakıldı.

İlknur Şahin AA muhabirine dışarda oturduğu sırada bir karganın sıcaktan etkilenmiş şekilde dükkanının önüne düştüğünü söyledi.

Havaların sıcak olmasından hayvanların da etkilendiğini kaydeden Şahin, "Su verdik, karnını doyurduk. Veteriner hekimimiz kontrollerini yaptı." diye konuştu.​​​​​​