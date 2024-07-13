Denizli ve 74 ilde gerçekleştirilen "Mercek-21" operasyonlarında, silah kaçakçılığına ve ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik büyük bir darbe indirildi.

Son 5 gün içinde, Türkiye genelinde düzenlenen "Mercek-21" operasyonları kapsamında, silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslar hedef alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 1,564 silah ele geçirildi ve 1,819 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonun kapsamı ve detayları

İstanbul, Adana, İzmir, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, Konya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Samsun, Tekirdağ, Balıkesir, Sakarya, Aydın, Kocaeli, Muğla, Malatya, Aksaray, Kastamonu, Kayseri, Eskişehir, Düzce, Elazığ, Adıyaman, Denizli, Giresun, Hatay, Van, Mardin, Batman, Çorum, Ordu, Şırnak, Tokat, Zonguldak, Amasya, Kırıkkale, Manisa, Uşak, Karaman, Kilis, Kütahya, Osmaniye, Sinop, Afyonkarahisar, Erzurum, Kırklareli, Niğde, Rize, Siirt, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Edirne, Karabük, Kırşehir, Sivas, Trabzon, Yalova, Ardahan, Hakkâri, Isparta, Muş, Nevşehir, Yozgat, Ağrı, Çanakkale ve Kars illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Ele geçirilen silahlar ve şüpheliler

Operasyonlar sonucunda, 1,033 ruhsatsız tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek ve 315 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda 1,564 silah ele geçirildi. Ayrıca, operasyonlar kapsamında 1,819 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

En çok silah ele geçirilen şehirler

Operasyonlarda en çok silah ele geçirilen ve şüpheli yakalanan beş şehir şu şekilde sıralandı:

İstanbul: 190 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi, 245 şüpheli gözaltına alındı.

190 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi, 245 şüpheli gözaltına alındı. Adana: 73 tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi, 91 şüpheli gözaltına alındı.

73 tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi, 91 şüpheli gözaltına alındı. İzmir: 63 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi, 102 şüpheli gözaltına alındı.

63 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi, 102 şüpheli gözaltına alındı. Mersin: 44 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi, 69 şüpheli gözaltına alındı.

44 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi, 69 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep: 43 tabanca, 9 av tüfeği ele geçirildi, 49 şüpheli gözaltına alındı.