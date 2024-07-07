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Polis ekipleri olayın ardından otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yeri ne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Check-Up ile erken teşhis hayat kurtardı

Check-Up ile erken teşhis hayat kurtardı

Kavgaya dönüşen olayda M.E. tabancayla H.G'ye ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Dokuzkavaklar Mahallesi 2035 Sokakta, M.E. (26) ile H.G. (24) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

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