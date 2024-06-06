Denizli Devlet Hastanesi'nin önünde silahlı saldırıya uğrayan mağaza sahibi Oktay Yılmaz'ın (28) yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan üçü kadın yedi şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tedaviye alınan Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Eskiye dayalı "husumet"

Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ile ona yardım ettiği belirlenen altı kişiyi tespit etti. Ekipler, önceki gün düzenledikleri operasyonla saldırgan M.A.D. ile N.D., E.D., O.Ö., S.O., B.T. ve A.A.'yı gözaltına aldı. M.A.D., ifadesinde, Yılmaz ile eskiye dayalı husumeti olduğunu ve hastane önünde görünce ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Diğer şüpheliler, suçlamayı kabul etmedi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilip, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Denizli’de mağaza sahibi olan iş insanı Oktay Yılmaz (28), devlet hastanesinde otomobilden inerken silahlı saldırıya uğramıştı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, tabancayla açılan ateş sonucu kasığından yaralanan Yılmaz ise acil servise götürülerek tedaviye alınmıştı.