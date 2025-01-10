Denizli’de etkili olan yoğun sis nedeniyle, özellikle Serinhisar, Kale ve Çivril ilçelerinde görüş mesafesinin azaldığı belirtildi. Emniyet Müdürlüğü, sürücülere dikkatli olmaları ve tedbirli davranmaları gerektiğini vurguladı.

Sisli hava koşulları trafiği zorluyor

Denizli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun sis, trafiği olumsuz yönde etkiledi. Serinhisar ilçesindeki Antalya yolu, Kale ilçesindeki Muğla yolu ve Çivril ilçesindeki Uşak yolu üzerinde görüş mesafesi önemli ölçüde düşerken, sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği açıklandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden kritik uyarılar

Denizli Emniyet Müdürlüğü, sisli havaların özellikle bu üç bölgede ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceğini belirterek, sürücülere hız limitlerine uymaları, takip mesafelerini korumaları ve araç farlarını doğru kullanmaları gerektiğini hatırlattı. Trafik ekipleri, belirtilen bölgelerde denetimlerini sıklaştırarak, olası kazaların önlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Trafik işaret ve levhalarına dikkat

Sisli havalarda görüş mesafesinin ciddi şekilde düştüğünü belirten yetkililer, sürücülere trafik işaret ve levhalarına daha fazla dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak için, sürücülerden gerekli tüm tedbirleri alarak hem kendi güvenliklerini hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamaları istendi.

Can güvenliği her şeyin önünde

Denizli Emniyet Müdürlüğü, tüm vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaya çağırarak, trafikteki herkesin can güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğine dikkat çekti. Sürücüler, sisli havalar nedeniyle yavaşlayarak güvenli bir şekilde yol almalı ve kazaların önüne geçmek için azami dikkat göstermelidir.