Denizli'de siyasi partiler arasında anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanlığı'na iadei ziyarette bulundu.

"Siyaset, toplumun faydasına yapılan bir icraattır"

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, AK Parti heyetini Gazi Bulvarı'ndaki il başkanlığı binasında karşıladı. Horzum, ziyaretin önemine dair sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz. Siyasette partilerin eleştiri yapması doğaldır ancak iletişim kanallarının açık olması halkın yararınadır. AK Parti'nin iadei ziyareti, bu iletişim köprüsünün güçlenmesi açısından önemli bir adımdır. Siyaset, toplumun faydasına yapılan bir icraattır."