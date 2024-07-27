Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, sokak hayvanlarıyla vakit geçirdi ve halkı hayvan sahiplenmeye davet etti.

Başkan Çavuşoğlu'ndan anlamlı ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu, tesisin çeşitli bölümlerini gezerek incelemelerde bulundu ve sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi. Tesiste köpek sahiplenmeye gelen genç hayvan severlerle sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, kompleksin kedi ve köpek pansiyonları, serbest gezi alanları, köpek padokları, kedi evleri, ameliyathaneler ve poliklinik servislerini inceledi. Özellikle tedavi gören sokak hayvanlarına dikkat çeken Çavuşoğlu, tesiste tedavisi süren peçeli baykuş ve leylek hakkında da bilgi aldı.

Hayvan sahiplenme çağrısı

Seminer salonunda tesisin işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çavuşoğlu, sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti. Denizli halkına seslenerek hayvan sahiplenme çağrısında bulunan Çavuşoğlu, “Bu dünya hepimizin. Sevimli dostlarımıza başta çocuklarımız olmak üzere insanlarımızın bakış açısını olumlu bir şekilde yönlendirecek tesise sahibiz. Kalifiye personel ve ekiplerimizle ve canbulans hizmet aracımızla tesisimiz can dostlarımıza her zaman hizmet vermeye devam edecek. Tüm hemşehrilerimize sesleniyorum. Sevimli dostlarımızı yalnız bırakmayalım. Onları kaderlerine, sokaklara bırakmayalım. Çocuklarımızı buraya getirelim. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarını sahiplendiriyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayalım” dedi.

Tesisin işleyişi ve olanakları

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen sokak hayvanlarına öncelikle ilk kabul noktasında tarama yapılıyor. Tarama sonrası hastalar ve bakıma ihtiyaç duyulan hayvanlar ayrılarak, gerekli tedavi, ameliyat ve rehabilitasyonları yapılıyor. Serbest gezi alanlarının da yer aldığı tesiste yavrulu hayvanlar ayrı bir bölümde tutuluyor ve diğer büyük hayvanların arasında ezilmelerinin önüne geçiliyor. Kompleks, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ve sokak hayvanları ile vakit geçirmek isteyen vatandaşlara da imkan sağlıyor.