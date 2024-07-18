Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta meydana gelen silahlı saldırı, bölge halkını tedirgin etti. Yenişehir Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Pompalı tüfekle ateş

Olay, Yenişehir Mahallesi 27. Sokak'ta, 20 GE 481 plakalı ticari araçtan inen S.S.'nin, sokakta yürüyen Azat Torun’a pompalı tüfekle ateş açmasıyla başladı. Sağlık ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak bacağından yaralanan Torun'u Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Saldırgan kaçtı

Saldırının ardından aracını bırakarak olay yerinden kaçan S.S.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda saldırganın izini süren ekipler, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.