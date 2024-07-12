Denizli'de sosyal medya üzerinden piyasa değerinin çok altında ürün ilanları vererek 92 kişiyi dolandıran şebeke, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin başarılı operasyonuyla çökertildi. Jeneratör, bisiklet, ayakkabı, lastik ve televizyon gibi ürünleri düşük fiyatlarla satışa sunan dolandırıcılar, anlaştıkları kargo görevlileriyle alıcıların güvenini kazandı.

Kargo görevlileriyle iş birliği yaparak güven sağladılar

Dolandırıcılar, alıcılara kargoların gönderildiğine dair evrak görüntüleri göndererek güven kazandı ve paylaştıkları hesap numaralarına para transferi sağladı. Ancak, alıcılara gönderilen ürünler vaat edilenin aksine maddi değeri düşük eşyalar oldu. Dolandırıcılar, alıcıların şikayetleri üzerine telefonlarını kapatarak ve engelleyerek izlerini kaybettirdi.

Eşzamanlı operasyonla yakalandılar

Denizli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit ederek harekete geçti. Kent merkezinde 2, Acıpayam ilçesinde ise 5 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonlarla toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.