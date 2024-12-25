Denizli’nin Buldan ilçesinde, sosyal medya hesapları üzerinden ateşli silahlarla paylaşımlar yapan 2 şahıs, polisin dikkatli sanal devriyesi sayesinde yakalandı. Operasyon kapsamında 6 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Sosyal medya paylaşımları polisi harekete geçirdi
Denizli Buldan Emniyet Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, sosyal medya hesaplarında tüfeklerle paylaşım yapan şüphelilerin izini sürdü. Paylaşımlar üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.
Operasyon sonuç verdi
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tüfek ve 127 fişek ele geçirildi. Yapılan incelemeler, paylaşılan silahların yasal olmadığına işaret etti.