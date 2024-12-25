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Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tüfek ve 127 fişek ele geçirildi. Yapılan incelemeler, paylaşılan silahların yasal olmadığına işaret etti.

Denizli Buldan Emniyet Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, sosyal medya hesaplarında tüfeklerle paylaşım yapan şüphelilerin izini sürdü. Paylaşımlar üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Denizli ’nin Buldan ilçesinde, sosyal medya hesapları üzerinden ateşli silah larla paylaşımlar yapan 2 şahıs, polisin dikkatli sanal devriyesi sayesinde yakalandı. Operasyon kapsamında 6 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

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