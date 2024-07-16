Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaklaşık 15 metre olan kuyunun derinliğini ölçmek için iş makinasının kepçesine bindirilerek kuyuya inen Hasan Küçükoğul (31), bu sırada yaşanan göçük sonucu toprak altında kaldı.

Kozlar Mahallesi'ndeki bir bahçede İ.H.Y'nin kullandığı ekskavatörle su kuyusu açma çalışması yapıldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.