Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda rutin uygulama sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta ve içindeki iki kişinin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet otomatik tüfek, 1 adet tabanca ve çok sayıda fişek bulundu.

İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Ele geçirilen silah ve fişeklere el konulurken, araçta bulunan iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve ele geçirilen silahların kaynağı ile ilgili detaylı inceleme yapıldığı bildirildi.