Denizli'de, öğretmenlerin protesto eylemi sırasında CHP il binası önüne bırakılan şüpheli sırt çantası, bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı. Patlamadan sonra çantadan çıkan 7 bin liralık kıyafetlerin, daha birkaç dakika önce bir mağazadan satın alındığı belirlendi.

Güvenlik önlemleri alındı

Olay, saat 12.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda bulunan CHP Denizli il binası önünde gerçekleşti. İş bırakma eylemi yapan beş sendikaya bağlı öğretmenlerin yürüyüş güzergahında, CHP il binasının önündeki çöp bidonunun yanına bırakılan şüpheli bir sırt çantası dikkat çekti. Olayı fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bomba imha ekipleri müdahale etti

Polis ekipleri, olay yerine gelerek çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı ve güvenlik şeridi çekti. Eylemciler farklı bir rotadan geçerken, bomba imha ekipleri olay yerine yönlendirildi. Şüpheli çanta, yapılan incelemelerin ardından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

7 bin liralık kıyafetler çıktı

Büyük bir gürültüyle patlayan çantadan, CHP il binasının zemin katında faaliyet gösteren bir giyim mağazasına ait 7 bin liralık yeni kıyafetler çıktı. Mağaza çalışanları, bu kıyafetlerin dakikalar önce kendi mağazalarından satın alındığını belirtti. Olay, kısa süreli bir korku ve paniğe yol açarken, güvenlik önlemleri daha sonra kaldırıldı.