İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yapılan incelemelerde cesedin 43 yaşındaki Barış Yılmaz'a ait olduğunu belirledi.

Olay yerinde ve Yılmaz'ın dairesinde detaylı incelemelerde bulunan ekipler, Yılmaz'ın cansız bedeninin asansör boşluğuna dolan suyun tahliyesiyle bulunduğu yerden çıkarıldığını tespit etti. Yılmaz'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonrasında netlik kazanacağı belirtilirken, apartman sakinlerinden İbrahim Kahveri, kötü koku ihbarında bulunarak cesedi keşfettiklerini ifade etti.

Şüpheli ölümle ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de katılımıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.