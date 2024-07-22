Dün saat 17.00 sıralarında Burdur’un Tefenni ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında 23 yaşındaki işçi Hüseyin Mert Kök, mermer kesme makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

Kurtarma çabaları yetersiz kaldı

Edinilen bilgilere göre, Kök, fabrikada çalıştığı sırada talihsiz bir kaza sonucu mermer kesme makinesine sıkıştı. Olayı gören iş arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Kök'ü makinadan kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tefenni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kök’ün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Genç işçi bugün toprağa verilecek

Aslen Denizli’nin Çameli ilçesinden olan Hüseyin Mert Kök’ün cenazesi, bugün ilçeye bağlı Elmalı Mahallesi’nde toprağa verilecek. Genç işçinin ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiğini ve iş güvenliği önlemlerinin yeterli olup olmadığını belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme yapacak.