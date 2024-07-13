Çivril ilçesinde polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda, tarihi eser kaçakçılığına karışan iki kişi suçüstü yakalandı. Ele geçirilen eserler arasında, iki adet metal kadın heykeli ve bir adet çift başlı hayvan figürlü mermer heykel bulunuyor.

Eserler ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalarda şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi.

Adli işlem başlatıldı

Yakalanan iki şüpheli hakkında "Tarihi Eser Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.