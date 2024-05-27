Denizli'nin Güney ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trajik olayda, tarladan motosikletle dönen Cennet ve Yaşar Akdağlı çifti, oğulları Hakan Akdağlı tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Anne Cennet Akdağlı olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba Yaşar Akdağlı hastaneye kaldırıldı.

112'yi Arayan Katil Zanlısı: Çelişkili İfadeler ve İtiraf

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak anne ve babasını vurulmuş halde bulduğunu bildiren Hakan Akdağlı, jandarmadaki sorgusunda önce çelişkili ifadeler verdi. Ancak daha sonra anne ve babasının kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek cinayeti itiraf etti.

Adliyede Tutuklama Kararı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Akdağlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.