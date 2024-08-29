Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, tartıştığı sürü sahibini ıskalayınca araya giren çobanı av tüfeğiyle öldüren 75 yaşındaki Mehmet Ali Aslan’ın cinayetinin detayları gün yüzüne çıktı. Yanan motosiklet yüzünden aralarında husumet oluşan iki aile, yola serilen çivili kum yüzünden yeniden tartıştı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Husumet kanlı çatışmaya dönüştü

25 Ağustos Pazar günü Sarayköy’de yaşanan olayda, çiftçilikle uğraşan 75 yaşındaki Mehmet Ali Aslan, komşusu Ersan Memiş ile tartıştı. Bu tartışma sırasında Aslan, av tüfeğiyle Memiş’e ateş açtı. Ancak Memiş’in yanında 15 yıldır çobanlık yapan 36 yaşındaki Hikmet Duman, araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada çıkan arbede sırasında tüfekten çıkan saçmalar, Duman’ın karnına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Duman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Geçmişteki husumet olayı tetikledi

Olayın arka planında, yaklaşık 9 ay önce meydana gelen bir husumet yatıyor. Mehmet Ali Aslan, motosikletinin komşusu Ersan Memiş tarafından yakıldığını iddia etmişti. Bu olayın ardından, Aslan evinin önündeki yola çivili kum serdi. Olay günü Memiş, bu kumu traktörüyle dağıttı. Aslan, duruma öfkelenerek tüfeğiyle dışarı çıktı ve Memiş’e ateş etti. Çıkan arbede sırasında tüfekten çıkan saçmalar, Hikmet Duman’a isabet etti.