Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Denizli'de, Ege ve Akdeniz ile Anadolu'daki büyük kentler arasında bağlantıların sağlandığı kara yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Jandarma ve polis ekiplerinin uygulama noktalarında denetim yaptığı, trafik akışını rahatlatmak için önlem aldığı yollarda havadan da dron ve helikopterle denetim yapılıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilen ve 20 kilometrelik genişlikten görüntü kaydı alabilen helikopterin Denizli-Afyonkarahisar, Denizli-Uşak ve Denizli-Antalya kara yolundaki çalışmasına AA ekibi de katıldı.

11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanlığından havalanan helikopterdeki ekip, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri yüksek teknolojili kameralarla belirleyerek kontrol noktalarındaki ekiplere bildirdi.

Yaklaşık 1 saat süren helikopterli denetimde emniyet kemeri takmayan 30, seyir halinde cep telefonuyla konuşan 5, trafik düzeniyle ilgili kural ve yasaklara uymayan 15 olmak üzere toplam 50 aracın sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin bayram tatili boyunca düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.