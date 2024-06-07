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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Oparasyonda çok sayıda senet , tapu, ajanda ve dijital metaryal ele geçirildi.

Denizli Valiliğinin açıklamasına göre, Çivril ilçesinde 4 şüpheli, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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