Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Denizli Teknik Tekstil Merkezi (DTTM), Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından yürütülen Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Eylül ayındaki ikinci grup kursiyer öğretmenler, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Bu projeyle birlikte toplamda 170 tekstil teknolojisi öğretmenine eğitim verilmiş oldu.

Proje detayları ve eğitimin önemi

DTO, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteğiyle yürüttüğü proje ile Türkiye’nin 12 farklı ilinden gelen öğretmenlere eğitim vererek, mesleki eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor. DTTM’de gerçekleştirilen son eğitimlerden 19 öğretmen faydalandı ve sertifikalarını aldı. Sertifikaları, Proje Yöneticisi Sıdıka Arıkan ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Görkem Gedik tarafından dağıtıldı.

Doç. Dr. Gedik’ten vurucu açıklamalar

Doç. Dr. Görkem Gedik, DTTM’nin tekstil sektöründeki yeni teknolojileri barındırdığını ve bu bilgilerin öğretmenlerle paylaşıldığını vurguladı. Gedik, “Bu merkez, Türkiye'nin her yerinden gelen öğretmenler için elverişli bir yer. Yeni projelerle eğitimci ve öğrencileri burada buluşturmayı planlıyoruz. Danışmanlık hizmeti vererek yeni fikirlerin ortaya çıkmasına da katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

Öğretmenlerin memnuniyeti ve gelecek vizyonu

Eğitimlere katılan öğretmenler, aldıkları eğitimlerden oldukça memnun kaldıklarını dile getirdiler. Adana’nın Ceyhan ilçesinden katılan Tekstil Teknolojisi Öğretmeni Tekin Barış Kale, “Teknolojik yenilikleri uygulamalı olarak görmek büyük bir avantaj. Bu eğitimlerin hem öğretmenlere hem de sanayi kuruluşlarına fayda sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Isparta Mesleki Eğitim Merkezi’nden Tekstil Teknolojisi Öğretmeni Saniye Çeliker Düz ise, “25 yıldır tekstil sektöründeyiz ama ilk defa uygulamalı eğitim alma fırsatı bulduk. Çok verimli bir eğitim oldu” diye belirtti.

Başkan Erdoğan: Geleceğimize yatırım yapıyoruz

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, öğretmenlere yönelik bu projelerin önemine dikkat çekerek, “Geleceğimiz bildiğimiz gençlerimizi emanet ettiğimiz mesleki eğitim öğretmenleri için ne yapsak azdır. Onların iyi yetiştirilmesi, ülkemizin yarınları için kritik öneme sahip” dedi.