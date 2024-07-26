Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarayköy ilçesinde düzenlenen uygulama sırasında önemli bir kaçakçılık operasyonuna imza attı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan detaylı arama sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 270 bin TL olan 7 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Araçta yapılan aramada tespit edilen kaçak telefonlarla ilgili olarak, şüpheli kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen telefonlar, kaçakçılıkla mücadele kapsamında delil olarak el konulurken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.