Denizli'nin Buldan ilçesinde, saman yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Bozalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Edinilen bilgilere göre, A.D. yönetimindeki tır, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yola devrildi. Kazanın ardından tırın içerisindeki saman balyaları yola savruldu ve çevrede geniş bir alana yayıldı.

Sağlık durumu iyi

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik akışı tek şerite düşürüldü

Kazanın ardından trafik akışı, karşı şeritten tek şeritten geçiş yapılarak sağlandı.